Пленный из ВСУ рассказал о дедовщине в полку "Скала" и избиениях новобранцев

Старослужащие подразделения могут ломать конечности мобилизованным, сообщил Роман Доля

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Старослужащие 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ избивают мобилизованных в первый же день прибытия в расположение и ломают им конечности. Об этом рассказал пленный Роман Доля в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Одно могу сказать: "Скала" - это мрак. Только попав на полигон в Харьковской области, на нас, на меня лично, сразу начались нападки. <…> В основном они [действовали] жестко. Если человек оказывал какое-то сопротивление, его били. Много кто ходил с травмами, гематомами - и это именно в "Скале", а не потому, что их так приняло ТЦК. Жестко пресекалось там сопротивление. Перед строем проходить нельзя - надо спрашивать. Этого сначала никто не объясняет. Есть сержанты, которые не говорят и не объясняют, а сразу применяют физическую силу. Объясняют так, чтобы это был наглядный пример", - рассказал он.

По словам Доли, его отправили в зону боевых действий в Красноармейск с переломом руки, из-за которого он не мог держать в руках оружие и пользоваться рацией. "У меня поломана была рука, я не мог держать автомат. Вручили рацию, я даже не мог выходить на связь. Я отдал рацию товарищу, хотя почему-то они мне вручили ее, чтобы я выходил на связь", - добавил он.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что командиры избивают до смерти военнослужащих 425-го штурмового полка ВСУ за неповиновение приказам. Также в силовых структурах уточняли, что мобилизованных украинских солдат с серьезными отклонениями по здоровью в полку "Скала" направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов. Кроме того, военнослужащие полка негативно настроены в отношении командования, которое не дает им перевестись в другие подразделения. Из-за этого военные самовольно оставляют части.