ТАСС: командиры полка ВСУ у Лимана предпочли концерт штурму

В российских силовых структурах отметили, что командование полка в полном составе отправилось в тыловой район

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Командиры украинского полка, военнослужащие которого отказались идти на штурм у Лимана в Харьковской области, посещали концерт в тыловом районе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что солдаты 225-го отдельного штурмового полка ВСУ отказались идти в штурм у Лимана.

"Как выяснилось у них на это была уважительная причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном состав и отправились в тыловой район", - сказал собеседник.