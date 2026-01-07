Кадыров ответил на угрозы Зеленского его похитить

Глава Чечни призвал Владимира Зеленского не унижаться

Редакция сайта ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 7 января. /ТАСС/. Призыв Владимира Зеленского "похитить Кадырова" подтверждает попытки сорвать мирное урегулирование и звучит унизительно для самого Зеленского. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров указал на то, что Зеленский и санкции вводит против него, и объявляет в розыск. "Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование", - написал он.

Ранее СМИ цитировали слова Зеленского о том, что против Кадырова нужно провести операцию, аналогичную захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава Чечни обратил внимание, что Зеленский "даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина". Кадыров также подчеркнул, что "враг может войти" в Чечню, но выйти из республики у него не получится.