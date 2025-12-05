Кадыров призвал ВСУ встретиться "лицом к лицу". Главное об атаке на "Грозный-сити"

Украинский БПЛА атаковал одно из зданий высотного комплекса "Грозный-сити" в чеченской столице. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале по итогам совещания.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, сообщил Рамзан Кадыров.

Кадыров назвал удар БПЛА по зданию в Грозном попыткой запугать население.

Глава Чечни отметил, что атака на "Грозный-сити" является признаком бессилия ВСУ.

Кадыров призвал ВСУ определить место для встречи "лицом к лицу".

Глава Чеченской Республики пообещал отправить "подарок" в ответ на удар по зданию в Грозном.

Кадыров добавил, что здание высотного комплекса, получившее повреждения в результате атаки БПЛА, будет быстро восстановлено.

О здании