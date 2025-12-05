Кадыров призвал ВСУ встретиться "лицом к лицу". Главное об атаке на "Грозный-сити"
18:25
Украинский БПЛА атаковал одно из зданий высотного комплекса "Грозный-сити" в чеченской столице. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале по итогам совещания.
ТАСС собрал главное о происшествии.
- Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, сообщил Рамзан Кадыров.
- Кадыров назвал удар БПЛА по зданию в Грозном попыткой запугать население.
- Глава Чечни отметил, что атака на "Грозный-сити" является признаком бессилия ВСУ.
- Кадыров призвал ВСУ определить место для встречи "лицом к лицу".
- Глава Чеченской Республики пообещал отправить "подарок" в ответ на удар по зданию в Грозном.
- Кадыров добавил, что здание высотного комплекса, получившее повреждения в результате атаки БПЛА, будет быстро восстановлено.
О здании
- В атакованном бизнес-центре располагаются министерство по туризму Чечни, совет безопасности региона, избирательная комиссия республики, отделения партий "Единая Россия" и ЛДПР, а также офис телерадиокомпании "Путь" и фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций.