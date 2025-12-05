ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кадыров назвал удар БПЛА по зданию в Грозном попыткой запугать население

Глава Чечни отметил, что те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам
17:52

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Удар по одной из высоток комплекса "Грозный-сити" является попыткой запугать мирное население. Об заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Подобные действия - не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления. Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам", - написал Кадыров. 

