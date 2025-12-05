Кадыров сообщил об атаке БПЛА на "Грозный-сити"

Жертв в происшествии нет

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Украинский БПЛА атаковал одно из зданий высотного комплекса "Грозный-сити" в чеченской столице. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале по итогам совещания.

"Затронули тему атаки украинской [атаки] БПЛА по одному из зданий высотного комплекса "Грозный-сити". Подобные действия - не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления", - написал Кадыров.

Глава региона отметил, что пострадавших нет, а здание высотного комплекса быстро восстановят.

"Для нас же самое главное, что никто не пострадал", - написал он.

​​​​​В атакованном при помощи БПЛА бизнес-центре располагаются министерство по туризму Чечни, совет безопасности региона, избирательная комиссия республики, отделения партий "Единая Россия" и ЛДПР, а также офис телерадиокомпании "Путь" и фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций.