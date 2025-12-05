Кадыров призвал ВСУ определить место для встречи "лицом к лицу"

Глава Чечни посоветовал противникам показать себя на поле битвы

Редакция сайта ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря./ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки БПЛА на высотное здание в Грозном призвал ВСУ встретиться "лицом к лицу".

Читайте также

Кадыров призвал ВСУ встретиться "лицом к лицу". Главное об атаке на "Грозный-сити"

"Обращаюсь к укронацистам и их приспешникам: если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, если противники считают себя мужчинами, это нужно сделать. Кадыров добавил, что бойцы РФ каждый день идут на врага, давят его на жарких участках фронта. ВСУ нужно показать себя на поле битвы.