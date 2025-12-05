Кадыров назвал атаку БПЛА на "Грозный-сити" признаком бессилия ВСУ

Глава Чечни отметил, что те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал атаку украинского БПЛА на здание высотного комплекса "Грозный-сити" в чеченской столице актом бессилия ВСУ в зоне СВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Читайте также

Кадыров призвал ВСУ встретиться "лицом к лицу". Главное об атаке на "Грозный-сити"

"Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам. Атака по высотному зданию - явный показатель бессилия", - написал он.