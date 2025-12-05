Кадыров пообещал отправить "подарок" в ответ на удар по зданию в Грозном

Глава Чечни отметил, что ответ не заставит себя долго ждать

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря./ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку БПЛА на высотное здание в Грозном, заявил, что отправит ответный "подарок" противнику.

"От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него "подарок" противник скоро получит", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.