Кимаковский: ВС РФ продвигаются от Гуляйполя к Железнодорожному

По словам советника главы ДНР, подразделения группировки "Восток" также продвинулись в районе Терноватого

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в северной части Запорожской области от Гуляйполя к населенному пункту Железнодорожное, где Вооруженные силы Украины пытаются концентрировать резервы. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Интенсивные бои встречные идут в районе Гуляйполя. Противник на нескольких участках сосредотачивает оставшиеся какие-то резервы и пробует давить. Мы работам в сторону Железнодорожного, потому что они пробуют там концентрироваться. Отбиваются атаки на Гуляйполе - они пробуют с северо-запада наступать", - сказал он.

По словам Кимаковского, подразделения группировки "Восток" также продвинулись севернее Гуляйполя в районе Терноватого. "Там наши достаточно серьезно давят противника и уже захватили на реке Гайчур плацдармы и с севера, и с юга от этого населенного пункта", - отметил он.

27 декабря 2025 года президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления войск СВО получил доклад об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитрова в ДНР.