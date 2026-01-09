МО: террористические действия со стороны Киева не останутся без ответа

Ночью ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима не останутся без ответа, заявили в Минобороны России.

Ночью ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины.

"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - заявили в ведомстве.