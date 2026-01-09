ТАСС: ВСУ пять раз пытались отбить Зеленое в Запорожской области

В ходе штурмовых действий ВС РФ заняли район обороны противника площадью свыше 8 кв. км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Подразделения ВСУ пытались пять раз контратаковать, чтобы отбить населенный пункт Зеленое в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении бойцами "Востока" Зеленого в Запорожской области.

"Гвардейцы 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток", наступая в северо-западном направлении, продолжают зачистку гуляйполевского укрепленного района. Противник силами отдельных штурмовых групп 425-го и 225-го отдельных штурмовых полков предпринял пять контратак в попытке отбить населенный пункт, понеся потери: до роты живой силы и три боевые бронированные машины", - сказал собеседник агентства.

В ходе штурмовых действий ВС РФ заняли район обороны противника площадью свыше 8 кв. км с освобождением Зеленого, добавил он.

"Освобождение Зеленого позволяет расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур, укрепить позиции на подступах к Гуляйполю, создать условия для дальнейшего наступления в западном направлении", - уточнили в российских силовых структурах.