ТАСС публикует кадры из освобожденного Зеленого в Запорожской области

Задачу выполнили бойцы группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Кадры из освобожденного российскими бойцами группировки "Восток" населенного пункта Зеленое в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Зеленого в Запорожской области.

На видео - боевая работа гвардейцев 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки "Восток". На них зафиксирована работа операторов FPV-дронов по опорным пунктам ВСУ, живой силе и военной технике. Также на кадрах с разведывательных дронов бойцы разворачивают российские флаги в освобожденном ими населенном пункте.