ВСУ в освобожденном Зеленом потеряли большое количество живой силы и техники

Освобождение населенного пункта имеет важное тактическое значение

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Подразделения ВСУ в освобожденном Зеленом в Запорожской области потеряли большое количество живой силы и техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе активных наступательных действий подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" взяли под контроль Зеленое. Штурмовые подразделения заняли район обороны противника площадью свыше 8 кв. км. Как уточнили в ведомстве, в ходе воздушной разведки были своевременно обнаружены скрытые позиции и подходящие резервы ВСУ.

"В результате грамотных действий подразделений группировки "Восток" все атаки были отражены. Потери ВСУ составили большое количество в живой силе и техники. Освобождение населенного пункта Зеленое имеет важное тактическое значение", - отметили в МО РФ.