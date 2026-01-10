Командир Север: перед штурмом Зеленого бойцы "Востока" уничтожил важные цели ВСУ

Командир взвода группировки "Восток" рассказал, что российские штурмовики заходили в населенный пункт в тумане

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Артиллерия и операторы БПЛА группировки войск "Восток" перед штурмом населенного пункта Зеленое в Запорожской области уничтожили важные цели на стороне ВСУ, рассказал ТАСС командир взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Север.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Перед началом операции, перед началом активных действий отрабатывала артиллерия, ударные БПЛА по важным, ранее выявленным целям противника - это укрытия, блиндажи, укрепрайоны. После этого начались штурмовые действия", - рассказал командир.

Он добавил, что российские штурмовики заходили в населенный пункт в тумане, в качестве путеводителя использовали заранее подготовленную карту населенного пункта.

9 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленое в Запорожской области.