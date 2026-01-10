ТАСС: в ВСУ похищенных из других подразделений солдат первыми бросают на штурм

Родственники этих военных требуют провести проверку в отношении командира 225-го отдельного штурмового полка Олега Ширяева, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищают военных из смежных подразделений, чтобы их первыми отправлять на штурм. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Похищенных используют в качестве приманки в штурмовых действиях и для выявления огневых точек ВС РФ. Это привело к тому, что родственники похищенных требуют проведения проверки в отношении командира полка Олега Ширяева", - сказал собеседник агентства, пояснив, что похищенных отправляют вперед, чтобы сохранить жизнь своих штурмовиков.

Также собеседник агентства уточнил, что военные полка относятся ненадлежащим образом не только к военным из смежных подразделений, но и к своим принудительно мобилизованным солдатам. Как уточнили силовики, представители полка прямо говорят новобранцам, что они - "смертники", а прием пищи, поход в душ и туалет происходят только под конвоем. Им ограничивают и общение с родственниками, изымают телефоны, военные билеты.

Для удержания задержанных военные ВСУ используют ямы и "деревья правды", к которым привязывают солдат, что подтверждается и показаниями пленных ВСУ. "С прибытием на передовую военнослужащие пропадают после отказа идти в "мясной штурм". В большинстве случаев мобилизованных отправляют в один конец без возможности ротации, запросы на эвакуацию целенаправленно игнорируются. Самостоятельно оставившим позиции по причине ранения военнослужащим не оказывается медицинская помощь", - указали в силовых структурах.

Ранее в силовых структурах сообщили, что родственники и сослуживцы военнослужащих 108-й бригады теробороны заявили о незаконном задержании и содержании их солдат и офицеров, в том числе и раненых, в подвалах. По их словам, военных принудительно вывезли представители 225-го полка.