Мантуров: предприятия ОПК выполнили гособоронзаказ по итогам 2025 года

Особый акцент будут продолжать делать на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции, отметил первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса выполнили все задания в рамках гособоронзаказа в 2025 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в докладе президенту страны Владимиру Путину.

"Что касается оборонно-промышленного комплекса, наши предприятия [в 2025 году] в целом выполнили все задания гособоронзаказа. Особый акцент мы делали и будем продолжать делать на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции. Вы неоднократно эти цифры уже называли, в том числе на итоговой коллегии в министерстве обороны и в конце прошлого года на совещании по согласованию параметров государственной программы вооружения, где-то это в разы, где-то это кратно", - сказал Мантуров.