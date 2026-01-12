Ответили ударом "Орешника". ВС РФ поразили предприятия ВСУ
13:57
Вооруженные силы России ударом ракетного комплекса "Орешник" 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Удар "Орешником"
- ВС России ударом "Орешником" 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
- В Минобороны уточнили, что на этом предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29.
- Также там производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по гражданским объектам в глубине российской территории.
- Кроме того, ударом "Орешника" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома.
Удар "Искандером" и "Калибрами"
- Производственные мощности двух предприятий в Киеве, задействованных в сборке ударных БПЛА, были поражены с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и крылатых ракет морского базирования "Калибр".
- Также поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.
Ответ на атаку Киева
- 9 января Минобороны сообщало, что ВС России нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам на Украине,
- В ведомстве заявили, что это стало ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.