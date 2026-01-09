Статья

Удар "Орешником" и достижение целей. Как РФ ответила на атаку на резиденцию Путина

ВС РФ поразили критически важные объекты противника, в том числе места производства БПЛА, которые ВСУ использовали при террористической атаке в декабре

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

ВС России нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Это стало ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.

ТАСС собрал главное по заявлениям Минобороны России.

Удары по инфраструктуре Украины

Российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ракетным комплексом "Орешник", а также ударными БПЛА по критически важным объектам на территории Украины.

В результате поражены объекты производства БПЛА, которые использовались при террористической атаке. Также поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

В Минобороны РФ отметили, что "цели удара достигнуты".

Атака Киева не осталась без ответа