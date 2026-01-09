Удар "Орешником" и достижение целей. Как РФ ответила на атаку на резиденцию Путина
Редакция сайта ТАСС
07:14
ВС России нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Это стало ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.
ТАСС собрал главное по заявлениям Минобороны России.
Удары по инфраструктуре Украины
- Российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ракетным комплексом "Орешник", а также ударными БПЛА по критически важным объектам на территории Украины.
- В результате поражены объекты производства БПЛА, которые использовались при террористической атаке. Также поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.
- В Минобороны РФ отметили, что "цели удара достигнуты".
Атака Киева не осталась без ответа
- Удар ВС РФ по критической инфраструктуре Украине стал ответом на атаку киевским режимом в декабре 2025 года на резиденцию президента России в Новгородской области. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Киев использовал 91 беспилотник, все они были уничтожены. Тогда же в МИД РФ подчеркнули, что Москва не оставит без ответа украинскую атаку, а объекты и время ответного удара уже определены.
- В российском военном ведомстве отметили, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа.