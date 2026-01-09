ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Статья

Удар "Орешником" и достижение целей. Как РФ ответила на атаку на резиденцию Путина

ВС РФ поразили критически важные объекты противника, в том числе места производства БПЛА, которые ВСУ использовали при террористической атаке в декабре
Редакция сайта ТАСС
07:14
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

ВС России нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Это стало ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.

ТАСС собрал главное по заявлениям Минобороны России.

Удары по инфраструктуре Украины

  • Российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ракетным комплексом "Орешник", а также ударными БПЛА по критически важным объектам на территории Украины.
  • В результате поражены объекты производства БПЛА, которые использовались при террористической атаке. Также поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.
  • В Минобороны РФ отметили, что "цели удара достигнуты".

Атака Киева не осталась без ответа

  • Удар ВС РФ по критической инфраструктуре Украине стал ответом на атаку киевским режимом в декабре 2025 года на резиденцию президента России в Новгородской области. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Киев использовал 91 беспилотник, все они были уничтожены. Тогда же в МИД РФ подчеркнули, что Москва не оставит без ответа украинскую атаку, а объекты и время ответного удара уже определены.
  • В российском военном ведомстве отметили, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа.
 
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине