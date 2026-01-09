Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии систем ПВО против "Орешника"

Спецпредставитель президента РФ прокомментировал предложение главы евродипломатии поставить на Украину средства противовоздушной обороны после удара "Орешником"

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о несуществовании способных перехватить "Орешник" систем ПВО.

"Кая [Каллас] не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует", - написал он в X, комментируя заявления Каллас о необходимости поставить на Украину средства ПВО после нанесенного ВС РФ удара "Орешником".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины, что стало ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. В министерстве отметили, что цели удара были достигнуты.