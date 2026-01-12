ТАСС: Зеленский официально поддержал похищения людей 225-м полком ВСУ

Изначально руководство не имело подобных указаний, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Похищения украинских военнослужащих из смежных подразделений боевиками 225-го отдельного штурмового полка (225 ОШП) были одобрены Владимиром Зеленским, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

9 января ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что военнослужащие 225 ОШП ВСУ похищают военных из смежных подразделений и держат в подвалах.

"Эти события вызвали огромный резонанс в украинском обществе. Многие блогеры-миллионники высказались на эту тему с резкой критикой командования 225 ОШП и ВСУ в целом, а отдельные напомнили о методах, которыми командиры 225-ки запугивают новобранцев и мобилизованных. Однако Зеленскому затея с похищением людей очень зашла. В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк, о чем сразу же поспешил поделиться у себя в соцсетях командир полка Олег Ширяев", - сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что изначально руководство полка не имело никаких указаний для похищения людей из чужих подразделений, в частности из 108-й бригады теробороны.

"По факту получается, что любая банда боевиков Ширяева либо [командующего штурмовых войск ВСУ Валентина] Манько могут совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и набрать себе "мясца" для нового штурма, наплевав на их прямое начальство", - добавил представитель силовых структур.