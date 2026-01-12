Раненый боец Алтунин отразил несколько атак ВСУ

Рядовой таким образом помешал противнику прорваться через оборону ВС РФ, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рядовой Александр Алтунин, несмотря на ранение, отразил несколько атак украинских военных и не допустил их прорыва, сообщили в Минобороны.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Рядовой Александр Алтунин, действуя в составе группы огневого прикрытия и закрепления, выполнял боевую задачу по уничтожению противника в условиях интенсивного минометного обстрела. Несмотря на полученные ранения, военнослужащий несколько раз успешно отразил атаки боевиков ВСУ и не допустил прорыва противника сквозь нашу оборону", - сообщили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали о водителе Максиме Проценко, который спас раненого товарища.

"Разведав маршрут для продвижения штурмовиков в глубину обороны противника, рядовой под огневым воздействием БПЛА оказал первую помощь раненому товарищу и эвакуировал его. Благодаря действиям рядового задача была выполнена, а штурмовики продвинулись в глубину обороны ВСУ", - отметили в министерстве.