ВС РФ поразили под Красноармейском пытавшихся установить флаг солдат ВСУ

Противник таким образом хочет доказать свое присутствие в освобожденных российскими войсками населенных пунктах, сообщили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили под Красноармейском группу военнослужащих ВСУ, направленную для пиар-акции с флагом Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Киевский режим не перестает осуществлять попытки направления боевиков ВСУ для проведения подобных пиар-акций с целью доказательства присутствия ВСУ в освобожденных российскими войсками населенных пунктах. Военнопленный Андрей Иванов находился в составе одной из трех групп, которые командование ВСУ направило в Красноармейск ДНР для проведения видеосъемки демонстрации украинского флага на подконтрольной российским подразделениям территории", - сказали в ведомстве.

Также ведомство продемонстрировало видео, на котором показаны уничтоженные военнослужащие ВСУ из состава группы, направленной в Красноармейск для такой пиар-акции. На кадрах российские штурмовики достают из рюкзака боевика флаг Украины.

"Вот флаг. Пришли они нам его показать. Ну вот и показали", - говорит на видео один из российских штурмовиков.