Над регионами России за ночь сбили 11 украинских БПЛА

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 января до 7:00 мск 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 - над территорией Ростовской области и по 1 БПЛА - над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и Республики Крым", - сообщили в военном ведомстве.