ТАСС: взятие Новобойковского ускорит перерезание трассы Орехов - Запорожье

Одной из ключевых задач является выход к автодороге Н-08, которая связывает Орехов с тыловым Запорожьем и служит главной логистической артерией для снабжения гарнизона ВСУ, отметил силовики РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Новобойковское в Запорожской области позволяет ВС РФ приблизить перерезание логистического маршрута для снабжения гарнизона ВСУ в Запорожье. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Продвижение российских войск в этом направлении является элементом широкого маневра по окружению Орехова с запада. Одной из ключевых задач является выход к стратегической автодороге Н-08, которая связывает Орехов с тыловым Запорожьем и служит главной логистической артерией для снабжения украинского гарнизона. Взятие населенных пунктов на западных подступах к городу, включая Новобойковское, приближает российские войска к перехвату этой жизненно важной трассы", - рассказал собеседник агентства.

12 января Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новобойковское в Запорожской области группировкой войск "Днепр".