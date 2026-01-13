Марочко: ВС РФ с начала года активизировались на ореховском участке зоны СВО

Военный эксперт отметил, что запорожское направление выходит на одно из лидирующих

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 13 января. /ТАСС/. Российские бойцы с начала года серьезно активизировались на ореховском участке зоны специальной военной операции. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в целом запорожское направление - лидирующее у военных РФ в январе.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"С начала текущего года запорожское направление выходит на одно из лидирующих направлений, где, скорее всего, наше командование поставило военнослужащим приоритетные задачи. Ну и здесь надо отметить, что активизировался серьезно ореховский участок", - сказал он.

За новогодние каникулы ВС РФ освободили шесть населенных пунктов, включая поселения Запорожской области, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны РФ.