Пленный Толстых попросил командование ВСУ прекратить пиар-акции с флагами

По словам Владимира Толстых, за военнослужащими, которых отправляют в подобные пиар-акции, ведется слежка дронами

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Толстых, который был взят в плен под Красноармейском, куда его направили установить флаг ради пиара, попросил командование прекратить подобные акции и войну в целом.

"Желаю чтобы уже прекратили вот эти пиар-акции и пора прекратить уже эту войну, уже хватит", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам Толстых, за военнослужащими отправленными в подобные пиар-акции ведется слежка дронами. Сам он успел переодеться в гражданскую одежду и прятался в разбитых домах, где его и обнаружили российские военные. "Последний раз когда я прятался меня вытянули из-под кровати. Там меня привели, напоили, расспросили, покормили", - добавил Толстых.

На видео, предоставленном Минобороны России, также показаны уничтоженные в одном из зданий боевики ВСУ из состава группы, направленной для проведения такой пиар-акции. На кадрах российские штурмовики достают из рюкзака уничтоженного боевика флаг Украины, под которым видна гражданская одежда.