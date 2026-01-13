Над Россией сбили 15 украинских БПЛА

Атаку пресекли в период с 8:00 до 13:00 мск

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 8:00 до 13:00 мск сбили 15 украинских БПЛА над Крымом, Азовским морем, Волгоградской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"13 января в период с 8:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над территорией Волгоградской области, два БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над акваторией Азовского моря", - сообщили в военном ведомстве.