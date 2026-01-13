Российские военные уничтожили пункт БПЛА ВСУ на северском направлении

Также были ликвидированы два пикапа с личным составом ВС Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и два пикапа с личным составом ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили два пикапа с личным составом противника на северском направлении", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что расчетами артиллерии также был уничтожен пункт управления и запуска беспилотников противника.

"Подразделения Южной группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны, посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии", - отметили в военном ведомстве.