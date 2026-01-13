ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Герань-2" поразила место хранения и пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

После атаки произошел взрыв
13:56
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем ВС РФ нанесли удар по месту хранения и пункту управления БПЛА противника у Мироновки Сумской области с применением беспилотника "Герань-2". Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующие кадры.

На кадрах видно, как беспилотник наносит удар по цели. В результате удара произошел взрыв.
  

