Над Россией сбили 33 дрона ВСУ за два часа
Редакция сайта ТАСС
17:49
обновлено 17:54
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 18:00 до 20:00 сбили 33 украинских БПЛА над Азовским и Черным морями, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"13 января в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 14 БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря, 11 сбили над территорией Республики Крым. Еще три беспилотника нейтрализовали над Краснодарским краем, два – над Белгородской областью, один - над Волгоградской и два - над акваторией Черного моря.