Артиллеристы по корректировке майора Еремеева уничтожили скопление техники ВСУ

Грамотное управление и профессионализм военного позволили овладеть опорным пунктом противника на одном из важных тактических направлений

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Майор Александр Еремеев вел корректировку огня по группирующейся технике противника, из-за чего скопление сил противника было уничтожено. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Во время закрепления на новых рубежах оператор БПЛА по команде Александра Еремеева осуществлял непрерывное наблюдение за местностью и обнаружил, что противник перегруппировывается с целью вернуть утраченные позиции. Майор Александр Еремеев оперативно оценил обстановку и характер перемещения боевиков, после чего лично корректировал артиллерийский огонь по противнику. В результате этих действий живая сила и техника врага была полностью уничтожена", - рассказали там.

В военном ведомстве подчеркнули, что грамотное управление и профессионализм Еремеева позволили овладеть опорным пунктом ВСУ на одном из важных тактических направлений.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге лейтенанта Романа Гвоздецкого. "Под плотным огнем артиллерии противника Роман Гвоздецкий обнаружил вражеский разведывательный беспилотник. Лейтенант Роман Гвоздецкий из личного стрелкового оружия уничтожил дрон врага, после чего приказал своему личному составу оперативно сменить позицию", - сообщили там.

Как отметили в Минобороны, после того как вражеский артиллерийский обстрел закончился, Гвоздецкий организовал надежную оборону на новых рубежах, что способствовало уничтожению контратакующего противника.

"Мужество и профессионализм лейтенанта Романа Гвоздецкого позволили выполнить боевую задачу без потерь среди личного состава", - подчеркнули там.