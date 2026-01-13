ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 22:31
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Женщина погибла при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю в Сватове. Водитель получил травмы и доставлен в больницу, сообщили в правительстве ЛНР.

Более 120 военнослужащих из 125-й отдельной тяжелой мехбригады (125-й отмбр) ВСУ были признаны пропавшими в период с сентября по октябрь 2025 года, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Основные события 14 января - в онлайн-трансляции ТАСС. 

22:30

Свыше 7,1 тыс. мирных жителей погибли, 21 тыс. человек получили ранения из-за агрессии киевского режима в Донбассе с 2014 года, сообщил в интервью ТАСС в преддверии 15-летия образования Следственного комитета РФ председатель СК Александр Бастрыкин.

22:28

Военнослужащие РФ закрепляются на новых рубежах и позициях у хорошо укрепленного Вооруженными силами Украины города Орехов Запорожской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

21:29

В городе Шебекино Белгородской области произошел взрыв дрона ВСУ, погиб мирный житель, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

21:18

ВСУ за минувшие сутки четыре раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 11 боеприпасов, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

21:03

Майор Александр Еремеев вел корректировку огня по группирующейся технике противника, в результате чего скопление сил противника было уничтожено, сообщили в Минобороны России.

