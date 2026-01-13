Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Женщина погибла при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю в Сватове. Водитель получил травмы и доставлен в больницу, сообщили в правительстве ЛНР.

Более 120 военнослужащих из 125-й отдельной тяжелой мехбригады (125-й отмбр) ВСУ были признаны пропавшими в период с сентября по октябрь 2025 года, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

