Марочко: освобождение Орехова откроет дорогу для наступления ВС РФ на Запорожье

Военный эксперт отметил, что взятие населенного пункта имеет важное стратегическое значение для российских сил

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Освобождение города Орехов в Запорожской области имеет важное стратегическое значение для российских сил, поскольку открывает дорогу для наступления на Запорожье. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Для Вооруженных сил Российской Федерации освобождение населенного пункта Орехов имеет стратегическое значение - это очень серьезный укрепрайон противника, который он использует для замедления продвижения наших войск в Запорожской области. С освобождением Орехова дальше продвигаться будет намного легче. <…> И после - уже можно говорить о дальнейшем продвижении к Запорожью. Без освобождения Орехова продвигаться к населенному пункту Запорожье будет весьма проблематично и опасно для наших войск", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, освободив населенный пункт Новобойковское в Запорожской области, начали охват группировки ВСУ, дислоцированной в хорошо укрепленном Орехове.