Марочко: у ВСУ дыры в обороне у Гуляйполя из-за нехватки солдат

Военный эксперт уточнил, что Киев уже вывел из-под населенного пункта элитные подразделения

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Дыры в обороне Вооруженных сил Украины у Гуляйполя Запорожской области образовались из-за нехватки сил и средств на этом участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее он сообщал ТАСС, что командование ВСУ на фоне продвижения российских сил у Гуляйполя оттягивает силы и средства на третью линию обороны и пытается на ней закрепиться.

"Тотальная "бусификация" на данный момент еще позволяет противнику выполнять задачи по обороне у Гуляйполя, но вместе с тем резервы тают и, естественно, где-то на некоторых участках приходится снимать силы и средства для того, чтобы затыкать дыры на линии боевого соприкосновения именно в районе Гуляйполя", - сказал он.

Марочко уточнил, что элитные подразделения ВСУ Киев уже вывел из-под Гуляйполя, отправив на другие "более важные для командования Украины участки".

В конце декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.