ВС РФ поразили живую силу и технику бригады спецназначения "Азов"

Удары наносили подразделения группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике бригады специального назначения "Азов" (запрещена в РФ, признана террористической). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике <…> бригады спецназначения "Азов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также формированиям бригады нанесено поражение в зоне ответственности группировки войск Южная.