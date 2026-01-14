ВС РФ поразили живую силу и технику бригады спецназначения "Азов"
Редакция сайта ТАСС
09:10
обновлено 09:15
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике бригады специального назначения "Азов" (запрещена в РФ, признана террористической). Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике <…> бригады спецназначения "Азов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что также формированиям бригады нанесено поражение в зоне ответственности группировки войск Южная.