Эксперт Киселев: ВСУ минимизировали число боеспособных подразделений у Гуляйполя

Военный эксперт уточнил, что в боях у населенного пункта Киев делает ставки на операторов FPV-дронов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины минимизировало численность боеспособных подразделений у Гуляйполя Запорожской области и перебросило высвободившиеся силы к Димитрову, Красноармейску Донецкой Народной Республики, а также Купянску Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Буквально перед Новым годом - это конец ноября, декабрь месяц, - они (ВСУ - прим. ТАСС) начали с запорожского направления начали стаскивать подразделения как раз к Димитрову, Красноармейску и Купянску, потому что прекрасно понимали, что если не остановить эти направления, то с Красноармейска и Димитрова наши подразделения смогут широким шагом дойти и до Новомосковска, и до Павлограда, и уже к Днепропетровску вплотную. Поэтому здесь [у Гуляйполя] боеспособные подразделения, которые стояли, они их минимизировали, оставили чисто на сдерживание", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Киселев уточнил, что на настоящий момент в боях у Гуляйполя Киев делает ставки на операторов FPV-дронов.