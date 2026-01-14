ВС РФ ежедневно продвигаются вглубь обороны ВСУ в Сумской и Харьковской областях

В российском Минобороны сообщили, что были уничтожены основные очаги сопротивления, огневые позиции, блиндажи, схроны боеприпасов и подходящие резервы боевиков ВС Украины

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей ежедневно продвигаются в глубину обороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Как сообщили ранее в ведомстве, группировка "Север" освободила Комаровку в Сумской области. Зачистив небо от ударных беспилотников противника и действуя мелкими группами, штурмовые подразделения зашли в населенный пункт и закрепились. Они провели зачистку зданий, подвальных помещений и прилегающих лесополос.

"Точными ударами артиллерии и FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" были уничтожены основные очаги сопротивления, огневые позиции, блиндажи, схроны боеприпасов и подходящие резервы боевиков ВСУ. В результате плотного огневого воздействия украинские военнослужащие были вынуждены отступить, оставив свои позиции. Подразделения группировки войск "Север" в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются в глубину обороны противника", - сказали там.