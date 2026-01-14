Пленный из ВСУ рассказал, как перепутал солдат РФ с украинскими в Гуляйполе

Алексей Гончаренко сообщил, как его "тройка" подошла к "более-менее целому" дому, где им открыли двери военнослужащие, которые представились как свои

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Группа из трех украинских военнослужащих в Гуляйполе приняла российских солдат за своих, впоследствии сдавшись им в плен. Об этом рассказал непосредственно член "тройки" из 154-й отдельной мехбригады ВСУ Алексей Гончаренко.

По его словам, в Гуляйполе его подразделение действовало небольшими группами из трех военнослужащих - "тройками". Пленный рассказал, как его "тройка" подошла к "более-менее целому" дому, где им открыли двери военнослужащие. Он отметил, что все представились как свои.

"Мы же подошли к ним в сумерки, полумрак же, толком непонятно, кто. Вроде бы разговаривают, как и я. В итоге они спросили наши позывные, по рации передали наши позывные, что за бригада, а там сказали, что это хохлы, быстро их разоружайте. В итоге один из людей 57-й бригады спросил: стреляться будем или как? Мы сказали нет, не будем", - рассказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

В конце декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.