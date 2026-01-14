ТАСС: ВСУ пытаются вернуть утраченные территории за счет сил с Донбасса

По словам представителя силовых структур, "попытка контратак украинских боевиков приведет лишь к потере техники и личного состава с их стороны"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ВСУ пытаются организовать контратаки в Запорожской и Харьковской областях за счет переброски военнослужащих с донецкого направления. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"ВСУ пытаются контрнаступать в районе Запорожья и Харьковской области. Целью является восстановление авторитета киевского режима и руководства ВСУ на фоне провалов на фронте, поэтому требуется вернуть под свой контроль ранее утерянные территории. Руководство ВСУ сейчас активно занимается доукомплектованием штурмовых подразделений, а также переброской сил с донецкого направления", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что имеющиеся данные у российских группировок войск подтверждают эту информацию. "Тем не менее, уже сейчас наносятся удары по противнику на его логистических путях и в местах сосредоточения. Попытка контратак украинских боевиков приведет лишь к потере техники и личного состава с их стороны", - добавил представитель силовых структур.