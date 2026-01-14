Эксперт Степанов: ЕС может формировать батальоны из "украинской мафии" для ВСУ

Особое внимание уделяется правонарушителям и лицам, подозреваемым в причастности к этническим криминальным сообществам, отметил военный специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Страны Евросоюза могут начать формировать украинские батальоны из криминальных элементов, которые будут депортироваться на Украину для поддержания боеготовности ВСУ. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что число мужчин, которые находятся в розыске на Украине за уклонение от мобилизации, составляет 2 млн.

"В ЕС сейчас проводятся мероприятия по депортации тех граждан Украины, которые находятся на территории Евросоюза. Особое внимание уделяется правонарушителям и лицам, подозреваемым в причастности к этническим криминальным сообществам. Поэтому можно сказать, что ЕС сейчас формирует так называемые украинские штрафные батальоны. Это отвечает европейским интересам по сохранению боеготовности ВСУ и заодно решает задачу декриминализации отдельных стран, где представители украинской диаспоры, которая приобрела все признаки мафии, уже вполне освоились и реализуют свои криминальные схемы", - сказал он.

Эксперт отметил, что такие батальоны будут формироваться наподобие латиноамериканских отрядов ВСУ из наркосиндикатов.

"Теперь же мы сможем наблюдать уже не точечную работу ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов), а системную и планомерную накачку ВСУ украинским криминальным контингентом с территорий стран Европы", - добавил Степанов.