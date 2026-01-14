Силы ПВО сбили 39 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем

Из них 12 уничтожили над территорией Краснодарского края

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 13:00 до 20:00 мск сбили 39 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"14 января в период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 7 БПЛА - над территорией Белгородской области, 4 БПЛА - над территорией Ростовской области, 3 БПЛА - над территорией Курской области, 2 БПЛА - над территорией Республики Крым", - сообщили в военном ведомстве.