Боец Федоров обратил в бегство диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Украинские боевики бросили на позициях раненых, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Младший сержант Виктор Федоров с сослуживцами обратили в бегство диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, после чего Федоров починил оборванную линию связи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника была повреждена линия связи между российскими подразделениями. Младший сержант Федоров получил задачу выдвинуться в район предполагаемого обрыва связного провода для его восстановления.

"Дождавшись темноты, Виктор Федоров скрытно выдвинулся в указанный квадрат. При подходе к точке обрыва Виктор обнаружил вражескую разведывательно-диверсионную группу. Заняв скрытую позицию, Виктор Федоров доложил командованию об обнаружении противника. Дождавшись подкрепления, младший сержант распределил сектора обстрела и обозначил местоположение противника. Воспользовавшись внезапностью и действуя смело и решительно, Виктор вместе с товарищами открыли огонь по противнику. Украинские боевики, не сумев оказать действенного сопротивления, отступили, бросив на позициях раненых", - сказано в сообщении.

После боя Федоров восстановил поврежденный кабель связи.