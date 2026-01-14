Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Младший сержант Виктор Федоров с сослуживцами обратили в бегство диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, после чего Федоров починил оборванную линию связи.

ВСУ за прошедшие сутки два раза нанесли удары по территории ДНР, выпустив два боеприпаса. сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

