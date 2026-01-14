Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:15
Младший сержант Виктор Федоров с сослуживцами обратили в бегство диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, после чего Федоров починил оборванную линию связи.
ВСУ за прошедшие сутки два раза нанесли удары по территории ДНР, выпустив два боеприпаса. сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
Основные события 15 января - в онлайн-трансляции ТАСС.