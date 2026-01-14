ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Младший сержант Виктор Федоров с сослуживцами обратили в бегство диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, после чего Федоров починил оборванную линию связи. 

ВСУ за прошедшие сутки два раза нанесли удары по территории ДНР, выпустив два боеприпаса. сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

Основные события 15 января - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:11

ВСУ за прошедшие сутки два раза нанесли удары по территории ДНР, выпустив два боеприпаса. сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

21:04

Младший сержант Виктор Федоров с сослуживцами обратили в бегство диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, после чего Федоров починил оборванную линию связи. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине