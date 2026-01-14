Марочко: ВС РФ начали бои за Никифоровку в ДНР

Военный эксперт отметил, что российские силы развивают успех на славянском направлении

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие, развивая успех на славянском направлении, начали бои за взятие Никифоровки Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, силы РФ развивают успех на славянском направлении.

"После освобождения Васюковки мы зашли в Хромовку, основное направление удара сейчас идет на Никифоровку. Можно говорить, что начались подготовительные мероприятия по освобождению данного населенного пункта", - сказал он.