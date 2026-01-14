Марочко: ВСУ придется отправлять резервы к Комаровке для сдерживания ВС РФ

Военный эксперт отметил, что нехватка ресурсов у противника позволит российским военным формировать буферную зону на стыке с Сумской областью

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) после потери контроля над Комаровкой Сумской области вынуждено снимать резервы с других участков и направлять к населенному пункту для сдерживания армии РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, освобождение Комаровки свидетельствует о начале боев российских сил на новом участке фронта в Сумской области.

"Следовательно, украинскому командованию нужно будет в спешном порядке сюда направлять усиление, дополнительные силы и средства. А ввиду того, что существует некий дефицит во всех ресурсах, то их придется снимать где-то с других участков", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что нехватка ресурсов у противника позволит военным РФ формировать буферную зону на стыке с Сумской областью.

Об освобождении Комаровки Минобороны РФ сообщило 14 января.