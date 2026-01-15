"Север" уничтожил артустановку ВСУ в лесополосе в Харьковской области

Цель ликвидировали операторы беспилотных систем группировки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 245-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожили артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" Вооруженных сил Украины, укрытую в лесополосе на харьковском направлении. Об этом сообщили ТАСС в группировке войск.

"Операторы беспилотных систем 245 мотострелкового полка группировки войск "Север" в ходе выполнения боевых задач на харьковском направлении обнаружили и ликвидировали самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ, укрытую в лесополосе. Цель, замаскированная противником для нанесения артиллерийских ударов, была выявлена с помощью разведывательных БПЛА. Для ее уничтожения применялись FPV-дроны, которые поразили установку с высокой точностью", - рассказали в группировке войск.

Как пояснили в группировке, уничтожение артиллерийской установки ВСУ предотвратило возможные обстрелы позиций российских войск и исключило угрозу, исходящую с харьковского направления.

По словам начальника расчета беспилотных систем с позывным Визунчик, подразделение ведет воздушную разведку, выявляет и уничтожает цели в постоянном режиме. "Устраиваем засады на путях движения бронетанковой и автомобильной техники, жгем даже спрятанную под масксетями технику, с воздуха сбросами уничтожаем ДРГ противника. В Синельниковском лесу (Харьковская область - прим. ТАСС) мой расчет неоднократно выявлял и уничтожал полевые склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. С начала этого года расчетом уже уничтожены три самоходных артиллерийских орудия, пару минометов, порядка десяти пикапов, в том числе более 20 боевиков. Мой личный состав обучен, люди профессионально выполняют все боевые задачи, - добавил он.