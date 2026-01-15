ВС РФ уничтожили бронемашины HMMWV и "Козак" ВСУ на западе от Купянска

Бойцы группировки "Запад" также поразили живую силу противника

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику, в том числе боевую бронированную машину HMMWV и бронеавтомобиль "Козак", и живую силу противника на западных подступах к Купянску в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили военную технику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - рассказали в министерстве, предоставив соответствующие кадры с уничтожением бронемашины HMMWV, бронеавтомобиля "Козак", пикапов, а также наземных робототехнических комплексов.

Там отметили, что объективный контроль прямых попаданий FPV-дронов по противнику осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств на свои позиции в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - подчеркнули в военном ведомстве.