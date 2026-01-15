ТАСС: ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ у Алексеевки

В российских силовых структурах сообщили, что группа была частью 71-й отдельной аэромобильной бригады

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Штурмовая группа 71-й отдельной аэромобильной бригады (оаэмбр) ВСУ уничтожена у Алексеевки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе Алексеевки Сумской области противник силами 71-й оаэмбр предпринял попытку выдвижения штурмовой группы, успеха не имел. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства.