Эксперт Шкурлатов: IT-гигант США сделал Украину полигоном для обкатки дронов

Американцы подсаживают ВСУ на покупку своей готовой продукции, не делясь технологиями, отметил председатель правления общероссийской организации "Офицеры России"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Американский IT-гигант Qualcomm использует Украину как бесплатный полигон для обкатки новых беспилотников собственного производства. Такое мнение выразил ТАСС председатель правления общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Запад и США однозначно поддерживают террористический киевский режим и ВСУ. Помогать они будут только им. Западные корпорации, в том числе американские, никогда не будут продавать России технологии и уже готовые устройства. Во-первых, им это запрещает санкционный режим. Кроме того, мы для них - потенциальный противник. Поддерживая ВСУ, западный IT-гигант убивает сразу двух зайцев. Во-первых, обкатывает свои беспилотные решения в ходе боевых действий на чужой территории под чужими флагами. Для них это бесплатный полигон", - сказал Шкурлатов.

Специалист подчеркнул, что, во-вторых, американцы подсаживают ВСУ на покупку своей готовой продукции, не делясь с украинцами технологиями. "Фактически являясь монополистом и навязывая цену на свою продукцию. Киевский режим чуть больше чем совсем зависит от западных поставок вооружений, техники и продукции двойного назначения. Конечно, они будут вынуждены пойти на условия американских IT-корпораций, в том числе Qualcomm", - сказал он.

Эксперт добавил, что в ходе апробации в рядах ВСУ американская компания получит возможность модернизировать свои изделия и устранить недостатки. "У Qualcomm хромает сама по себе летательная часть. У них все неплохо с софтом, технологическими решениями - системой навигации, наведения, машинным зрения. Но все полетные характеристики и форм-фактор этих дронов, конечно, хромают. В ходе современных боевых действий Qualcomm обкатают, доработают и усовершенствуют эти моменты", - отметил Шкурлатов.

Специалист отметил, что западные крупные корпорации используют конфликт на Украине и киевский режим "как первое окно возможности для совершенствования своей продукции". "К Киеву как относились как к дойной корове и возможности заработать и усовершенствовать свои военные технологии, так и будут относиться. Это чисто прагматичное отношение со стороны Запада, о союзнических и моральных обязательствах речи здесь не идет. Все про деньги. Американцы будут зарабатывать на этом конфликте до той поры, пока там есть возможность зарабатывать", - заявил председатель правления "Офицеров России".

Ранее сообщалось, что Qualcomm начал производить дроны, предназначенные исключительно для боевого применения вооруженными формированиями Украины.